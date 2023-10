La torre civica si illumina di blu per sensibilizzare i cittadini sulle patologie reumatologiche

Si è tenuta mercoledì 11 ottobre la prima edizione dell'iniziativa “Accendiamo la luce sulle patologie reumatologiche” promossa dall’ Associazione abruzzese malati reumatici “M. Alberti”, in collaborazione con l’ Associazione nazionale malati reumatici e con l’Associazione ragazzi con affezioni reumatiche d’Abruzzo. In occasione della Giornata mondiale del malato reumatico, per sensibilizzare la popolazione sulle patologie reumatologiche e sull’importanza della diagnosi precoce, sono stati illuminati i principali monumenti delle quattro città abruzzesi. I Comuni che hanno aderito all’iniziativa sono: il Comune di Pescara, il Comune di Chieti, il Comune dell’Aquila e il Comune di Teramo.

Dalle ore 19.00 di mercoledì 11 ottobre alle ore 6.00 del 12 ottobre, attraverso un’illuminazione speciale dedicata ai pazienti reumatologici e ai loro caregivers, a Pescara si è illuminata di blu la torre civica del Comune in piazza Italia. Fiorella Padovani, presidente dell'Associazione malatti reumatici "M.Alberti":

“Un ringraziamento sentito al Comune di Pescara, al Comune di Chieti, al Comune dell’ Aquila e al Comune di Teramo che hanno sostenuto l’iniziativa con impegno e attenzione, facendo sentire ancora una volta la presenza delle Istituzioni al fianco dei pazienti affetti da patologie reumatologiche, croniche ed invalidanti. Marco Gabini, direttore Uoc Reumatologia della Asl di Pescara:

“Parteciperò con entusiasmo all’iniziativa “Accendiamo la luce sulle patologie reumatologiche” promossa dall'Aamar Abruzzo che dal 1987 collabora attivamente con il reparto di Reumatologia di Pescara. La diagnosi precoce e la medicina di precisione sono fondamentali nella gestione delle patologie reumatologiche, unite al controllo dei costi. Colgo l’occasione, a tal proposito, per invitare tutti a partecipare il 20 e il 21 Ottobre 2023 al Congresso “La Reumatologia in riva all’Adriatico, che si terrà nell’aula magna della Asldi Pescara in cui saranno approfondite anche queste tematiche” . Silvia Di Michele, responsabile dello sportello malattie rare e malattie metaboliche dell Asl di Pescara:

"L’associazione Aamar. fa parte della rete delle Associazioni del coordinamento regionale delle malattie rare e sono orgogliosa di collaborare e partecipare a queste iniziative che accendono i riflettori sui bisogni dei pazienti reumatologici e rari” mentre Silvia Tonolo, presidente dell'associazione nazionale Malati Reumatici ha concluso:

“Promuoviamo le iniziative territoriali di sensibilizzazione e di informazione sulle patologie reumatologiche. La sinergia virtuosa tra istituzioni, clinici e associazioni è fondamentale per la presa in carico completa del paziente reumatologico e delle sue esigenze". L'evento a Pescara è stato patrocinato dall'assessorato comunale guidato da Nicoletta Di Nisio.