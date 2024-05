Sessanta bambini di Rancitelli e San Donato al torneo "un goal per la legalità" nel ricordo della strage di Capaci

Divertimento, ma anche insegnamento per una giornata che ha davvero entusiasmato i 60 bambini dei quartieri di Rancitelli e San Donato, quartieri periferici della città, che hanno preso parte al torneo di calcio a 5 “Un goal per la legalità” organizzato in occasione della giornata della legalità a trent'anni della strage di Capaci in cui morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. I feriti furono 23.

Un torneo pensato e voluto dal presidio di Pescara di “Libera, associazioni nomi e numeri contro le mafie”, insieme con la sempre attiva associazione Prossimità delle istituzioni presieduta dal generale Domenico Trozzi. Un torneo come inno alla vita, con la potenza educativa dello sport, con la bellezza e la pulizia dei ragazzi che attraverso il confronto sul campo imparano la lealtà, il rispetto delle regole e dell’altro, tutto quel bagaglio di valori che attraverso lo sport si può testimoniare.

Le partite si sono giocate nel nuovo campetto della parrocchia Beato Nunzio Sulprizio, in cui don Giorgio Moriconi vive in nome della sua comunità e in cui si trova il presidio pescarese di Libera, di cui lo stesso don Giorgio è presidente.

Bellissime parole quelle che ha rivolto ai ragazzini partecipanti al Torneo, che tante riflessioni e memorie hanno portato con loro alla fine di questa giornata.

Il generale Domenico Trozzi, testimone diretto della Palermo di quegli anni sanguinari, ha spiegato bene, a tutti i ragazzi attenti, brutture e bellezze dell’uomo, così che un pomeriggio su di un campo di calcio sia stato un momento di costruzione delle coscienze all’insegna della spensieratezza, della condivisione, della voglia di giocare e di vincere.

Vittoriosi e primi classificati “i Ragazzi del Britti”, coppe per i finalisti, gadget e merenda per tutti, una giornata che di certo è entrata con tutto il proprio significato nella memoria di quei sessanta ragazzi attraverso la forza comunicativa dello sport, che è uno degli strumenti migliori attraverso i quali Prossimità alle istituzioni da anni porta avanti il proprio percorso educativo con i tanti ragazzi della periferia, quotidianamente seguiti e curati.

L'evento è stato possibile grazie alla collaborazione di polizia e Comune.