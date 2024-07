Torna la festa di Sant'Andrea, sarà la barca "Marco" a guidare la processione in mare. Fuochi dalla diga foranea

I fuochi sulla diga foranea l’ultima notte e la suggestiva processione in mare della domenica, quest’anno guidata dalla barca “Marco”, della famiglia Di Giovanni, il cui figlio (Marco) è morto lo scorso anno in seguito al tragico incidente stradale avvenuto sulla riviera Nord di Pescara. Sul motopeschereccio La Zita ci sarà, invece, la banda. Sono queste le principali novità della Festa di Sant’Andrea 2024, in programma nell’ultimo weekend di luglio. I dettagli della tradizionale manifestazione pescarese sono stati illustrati nella mattina di venerdì 19 luglio, nella sala Giunta di Palazzo di Città, dai componenti del comitato festa: Riccardo Padovano, Enio Maione, Massimo Di Francesco e Massimo Camplone.

«Il momento più significativo, come ogni anno, è rappresentato dalla processione in mare, in partenza alle 11», dice Massimo Di Francesco. «I fuochi, sempre super attesi dai cittadini di Pescara, saranno particolarmente scenografici quest’anno e partiranno dalla diga foranea».

Tra gli eventi inseriti nel programma, lo spettacolo inedito “Liberi nella trappola”, di Beppe Frattaroli, previsto venerdì 26 luglio, alle 21, nella chiesa di Sant’Andrea, e “People Move”, la Dance Station d’Italia Summer Tour 2024”, che si svolgerà lunedì 29 luglio, alle 21:30.

Gli appuntamenti inseriti nel programma religioso sono cominciati alle 8 di venerdì 19 luglio. L’apertura della festa ci sarà sabato 27 luglio, alle 8, con i fuochi d’artificio. Alle 21.30 dello stesso giorno, invece, Miss Mondo Abruzzo nell’area della Madonnina. Domenica, la processione in mare è preceduta dalla celebrazione della Santa Messa e dal trasporto del Santo sulla barca “Marco”.