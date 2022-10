Il cantautore Tony Nevoso al teatro Ariston per Sanremo Senior

Dal 2 al 4 novembre il cantautore abruzzese Tony Nevoso tornerà a essere protagonista di "Sanremo Senior" dopo la positiva esperienza dello scorso anno. La differenza, non da poco, è che però l'edizione 2022 si terrà nel glorioso teatro Ariston che, come noto, ospita tradizionalmente il festival della canzone italiana.

Una bella soddisfazione per Nevoso, che a IlPescara.it racconta: "Andrò in riviera all'inizio del mese. Ero già stato lì lo scorso anno, ma al teatro del casinò. Una gran cosa, senza dubbio, ma pensare che il tempio della canzone italiana ascolterà anche la mia musica è davvero fantastico. Ovviamente lo spirito sarà quello di divertirmi. Quest'anno mi sono ripresentato con un altro pezzo e mi hanno ripreso: ciò mi rende felice".

Tony, originario di Città Sant'Angelo, oggi vive a Silvi: "Sono ormai un "over", ma non mi importa perché continuo a fare musica con la stessa passione di prima", dice. Ma come si chiama la canzone che presenterà tra pochi giorni? "Si intitola "Occhi vento" ed è un brano a cui tengo molto. Sono anche finalista al Tour Music Fest, manifestazione in programma a San Marino il prossimo 26 novembre. Insomma, per dirla con una battuta: tra due santi sto proprio a posto... San Remo e San Marino!".