Tommaso Paradiso a cena con Setak a Villa Celiera

Lui l'Abruzzo lo conosce bene, non solo perché ci ha suonato più volte ma anche perché alcuni anni fa lo ha scelto come set per un videoclip: parliamo di "Maradona y Pelè", singolo dei The Giornalisti girato sulla Costa dei trabocchi, tra San Vito Chietino e Fossacesia. E adesso che ha avviato una brillante carriera da solista, Tommaso Paradiso continua a essere in qualche modo legato alla nostra regione. Merito del fatto che il suo chitarrista è Nicola Pomponi alias Setak, cantautore pennese che collabora anche con l'artista romano in qualità di sessionman.

Ieri sera i due sono stati avvistati nel noto ristorante di Villa Celiera "Il fungarolo", dove si erano recati a cena per scambiare quattro chiacchiere in tranquillità e degustare le specialità abruzzesi. Difficile però, per due personaggi così noti, passare inosservati, e così inevitabilmente sono finiti sui social gli scatti che testimoniano la presenza di Setak e Paradiso nel locale, tra selfie e sorrisi. Top secret il menu scelto dalla coppia di musicisti, ma non c'è alcun dubbio che l'atmosfera sia stata piacevole e all'insegna dell'allegria e della convivialità.