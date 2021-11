Masci: "Già riaperti i tombini su viale Marconi con l'asfalto nuovo" [FOTO]

Il sindaco Carlo Masci, tramite il suo profilo Facebook, rassicura "tutti quelli che si erano preoccupati per la chiusura dei tombini su viale Marconi con l'asfalto nuovo. Eccoli qui, tutti riaperti, dopo il loro livellamento, come era normale che fosse".

Masci, dopo aver parlato con il titolare dell'impresa "che posa l'asfalto sulle strade da almeno 50 anni", spiega che "per fare un buon lavoro, che dia certezza del livellamento dei tombini alla nuova linea dell'asfalto, è necessario prima scarificare in profondità, poi asfaltare tutto, infine riaprire i tombini rimettendoli a livello. Un lavoro semplice, di non più di cinque minuti a tombino. Prima di dare giudizi è sempre meglio informarsi da chi ne sa più di noi".