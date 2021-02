A Tocco da Casauria si espande il focolaio Covid: almeno 52 i positivi

Sale a 52 il numero dei positivi al Coronavirus a Tocco da Casauria, comune del Pescarese con circa 2.500 abitanti. Il focolaio, scoperto nei giorni scorsi, tende dunque ad espandersi ed ora, come fa sapere il Comune attraverso la sua pagina Facebook, si attende l'esito di un tampone antigenico positivo.

Ieri si è tenuto un incontro fra la Asl, il Comune, i medici di famiglia e i carabinieri per proseguire le attività di tracciamento e monitoraggio del territorio con i tamponi. Nella palestra comunale è stato allestito il centro tamponi che è già attivo dalla giornata odierna, e dove sono stati convocati coloro che sono considerati contatti a rischio con persone già positive.

Procederemo anche ad effettuare il tampone per gli alunni delle classi frequentate da ragazzi risultati positivi e per il personale scolastico. Tutte le informazioni (giorno del tampone, orario, norme di quarantena da rispettare) verranno fornite ai diretti interessati dai medici. Pertanto è preferibile non intasare telefoni e segreterie, poiché il monitoraggio è in corso e chi dovrà fare il tampone sarà convocato.

È assolutamente doveroso che chi ha partecipato a incontri, riunioni o altro di simile in presenza di persone oggi risultate positive, lo comunichi con la massima urgenza al proprio medico di famiglia, anche solo in caso di dubbio.