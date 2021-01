Tirocini di inclusione sociale, avviso del Comune riservato a persone con disabilità: indennità mensile di 300 euro

Avviso del Comune di Pescara, attraverso il settore Politiche Sociali, per attivare tirocini di inclusione sociale, riservato a persone con disabilità.

Sono 13 i posti disponibili e la durata del tirocinio è di almeno 6 mesi, come segnala il consigliere regionale del Pd, Antonio Blasioli.

I tirocini si svolgeranno a Pescara e provincia, in enti e aziende che saranno individuati in un secondo momento.

In caso di tirocinio fuori Pescara, sarà attivato un servizio di trasporto gratuito di andata e ritorno. Ogni tirocinio prevede una indennità mensile di 300 euro, per un totale 15 ore settimanali.

Questi i requisiti per poter partecipare:

età tra 16 e 25 anni;

residenza nel Comune di Pescara;

uscita dal percorso scolastico per termine, abbandono o resistenza scolastica;

possesso della certificazione Icf orientamento socio-lavorativo rilasciato dal Sigad-Asl di Pescara;

possesso della certificazione legge 68/99.

In caso di un numero di domande maggiore delle disponibilità economiche, verrà data priorità di accesso alle persone già inserite in progetti con il Sigad e a quelli con Isee familiare più basso. Le domande vanno presentate entro le ore 13 del 25 gennaio 2021, al protocollo del Comune o tramite pec a protocollo@pec.comune.pescara.it con oggetto: Avviso Pubblico per Tirocini di inclusione sociale.

Il modello di domanda è da scaricare e compilare e protocollare in Comune. Al modello di domanda vanno allegate:

la copia del documento di identità della persona disabile;

copia di una eventuale documentazione che legittimi l’istante a rappresentare la persona disabile;

la copia della certificazione della disabilità ai sensi della legge 104/92;

possesso della certificazione Icf orientamento socio-lavorativo rilasciato dal Sigad-Asl di Pescara, possesso della certificazione legge 68/99, modello Isee ordinario di nucleo familiare.

Per ogni altra informazione e per approfondimenti si può consultare il bando al seguente link:

https://www.comune.pescara.it/.../658/Avviso_pubblico.pdf