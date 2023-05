Tim smantella le cabine telefoniche, anche Pescara dirà addio a un simbolo

Si "temeva" già da un bel po' l'arrivo di questo momento, e alla fine così è stato. L'Italia si prepara a dire addio alle cabine telefoniche, ormai da anni soppiantate dai telefonini cellulari. Le 16mila postazioni pubbliche presenti in strada saranno progressivamente rimosse: resteranno solo quelle che si trovano negli ospedali, nelle caserme o nelle carceri perchè lì svolgono ancora una funzione sociale. Stesso discorso per le cabine situate dove non arriva la copertura della rete mobile, per esempio nei rifugi di montagna.

Pescara non sarà esente da questo passaggio a suo modo storico, e dunque le poche cabine telefoniche ancora rimaste in città verranno presto eliminate. Uno dei luoghi "simbolo", sotto questo punto di vista, è sicuramente il tratto di viale Muzii all'incrocio con via Regina Margherita, dove le cabine resistevano da decenni, ovviamente con tutti i restyling che nel corso del tempo si sono resi necessari. È sicuramente la fine di un'epoca ma, d'altronde, avete mai più visto qualcuno utilizzare, anche solo una volta, questi punti telefonici? Ecco: piaccia o no, erano purtroppo diventati inutili.

Se n'è resa conto anche la stessa Agcom - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che dopo apposita consultazione ha riscosso il consenso, in larga misura, di tutti gli operatori, stabilendo così che Tim (una volta Telecom Italia, e ancor prima Sip) non è più obbligata a garantire il servizio pubblico e, pertanto, può iniziare a smantellarlo. Come si legge nella delibera sarà un processo graduale, al massimo per 30mila cabine all'anno, di cui diecimila impianti stradali.