Tiboni insiste sul teatro d'Annunzio: "Vogliamo maggiore chiarezza sull'agibilità"

Chiede ulteriori chiarimenti sulla questione dell'agibilità del teatro d'Annunzio Carla Tiboni, presidente dei Premi Flaiano, che replica alle dichiarazioni del presidente dell'Ente manifestazioni pescaresi Valter Meale che aveva rassicurato spiegando che nessuno spettatore ha corso rischi per la sua incolumità:

"Le ultime notizie di stampa mi impongono di continuare a chiedere chiarezza sulla vicenda del teatro d’Annunzio chiuso da mercoledì scorso per le note criticità riscontrate sull’agibilita’ e sul rischio sismico. L’organizzazione dei Premi firmo’ un contratto, allegato nella mail, in cui non era indicata alcuna limitazione dell’ uso della platea al 90% con esclusione del 10% dei posti della platea. Ne’ dopo la sottoscrizione del contratto di uso del teatro, l’organizzazione dei Premi ha ricevuto alcuna comunicazione in tal senso da parte dell’ EMP.

Non solo durante il Flaiano Film Festival, ma soprattutto durante la serata finale del 2 luglio 2023, la platea e’ stata utilizzata al 100% senza alcuna limitazione, tant’è che l’organizzazione dei Premi, per soddisfare la richiesta del pubblico utilizzo’ senza alcun divieto tutte le gradinate. Il teatro era completamente occupato dal pubblico, sino al completamento di tutti i posti a disposizione. Come possono attestare sia le riprese televisive che le foto.

Rabbrividisco al solo pensiero che si sarebbe potuta sfiorare una tragedia. "