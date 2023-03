La Tiboni (associazione Flaiano) a D'Angelo (Ente manifestazioni): "Dà libera interpretazione dello Statuto"

«Riguardo alla replica del vicepresidente dell'Ente Manifestazioni Pescaresi, Simone D'Angelo, mi rendo conto della sua animosità, essendo stato nominato portavoce, con compenso, da un'assemblea di cui uno dei soci non era più nelle condizioni di deliberare, essendo moroso», dice Carla Tiboni dell'associazione Flaiano controreplicando all'Ente manifestazioni pescaresi riguardo al mancato ingresso nell'ente e relativamente alla presunta morosità di una delle associazioni presenti.

«Quanto alla mia presenza nel Cda negli anni 2017/2020», aggiunge Tiboni, «se D'Angelo avrà maggiore accortezza nel leggere i verbali dei Cda (che devo dedurre non ha fatto), scoprirà che la morosità era stata portata all'attenzione dell'organismo e del collegio dei revisori dei conti. L'allora presidente aveva ricevuto rassicurazioni sul pagamento delle quote associative. Poi il mio mandato è cessato. Successivamente il presidente facente funzioni si sarebbe dovuto occupare di tale verifica ma sembra non averlo fatto. Quanto poi all'esclusione del socio moroso, la libera interpretazione che D'Angelo dà dello Statuto, non coincide con quanto previsto dall'articolo 35 dello Statuto stesso dell'Ente Manifestazioni Pescaresi, che invito a rileggere con maggiore attenzione (articolo 35 Quote sociali e mancato versamento). Le scadenze ci sono e sono quelle previste entro il 31 maggio di ogni anno. D'Altronde la pagina trasparenza dell'Emp è chiarissima sui debiti dell'associazione Amici dell'Ente».

Così conclude la Tiboni: «Quanto poi alle dichiarazioni del presidente Meale, ha impiegato esattamente due anni per portare all'attenzione del Cda la richiesta di ingresso come socia dell'associazione Flaiano, consiglio poi revocato. Questi sono i fatti».