Flaiano escluso dal video sul Giro d'Italia, la Tiboni all'assessore Carota: "Fatti ignorati da chi è fresca di nomina"

«Vorrei precisare che non ci sono obiettivi sbagliati, ma fatti che probabilmente sono ignorati da chi è fresca di nomina. I fatti sono che il video di presentazione della città di Pescara, in occasione dell’evento Giro d’Italia, non contiene riferimenti e immagini di Ennio Flaiano, uno dei maggiori intellettuali del novecento, nonché illustre figlio di Pescara».

Replica così Carla Tiboni, presidente dell'associazione culturale Ennio Flaiano, all'assessore alla Cultura, Maria Rita Carota, sottolineando di essere «animata dalla passione che l’assessore stessa mi riconosce, consapevole anche di un lessico condizionato dal periodo di guerra che purtroppo stiamo vivendo».

Poi la Tiboni prosegue: «Altri fatti, ben noti, sono come detto dallo stesso assessore, che l’iniziativa della traslazione delle spoglie di Ennio Flaiano, è un’idea del sindaco Masci, che dal palco della 48 edizione dei Premi Flaiano, ha lanciato un appello agli artisti presenti, per essere aiutato. Se l’assessore avrà la pazienza di riverificare i fatti, l’associazione culturale Ennio Flaiano, non ha aderito né privatamente né pubblicamente a questo appello rivolto a intellettuali e artisti, perché non condivide la scelta di strappare un uomo alla propria famiglia con cui è seppellito nel cimitero della bella Maccarese, frazione di Fregene che, all’epoca, grazie a Flaiano e Fellini divenne “il mare di Cinecittà”; l’associazione, nella persona del presidente, si è resa utile nella disponibilità, alla richiesta del sindaco, pur trovando non pochi dinieghi da parte di artisti e intellettuali, che non comprendono la necessità di traslare le spoglie di Flaiano».

Poi la Tiboni conclude così: «Preciso da subito che non ci sarà alcuna partecipazione a “movimenti di opinioni” perché Flaiano non ha mai dichiarato di voler essere sepolto a Pescara, e i versi cui l’assessore si riferisce tratti dalla Valigia delle Indie (peraltro pubblicato postumo) non contengono alcun desiderio nè richiesta espliciti in tal senso; l’idea di essere seppellito a Pescara è soltanto una libera interpretazione di alcuni versi, e resta tale anche a fronte delle volontà testamentarie di Ennio Flaiano. Spero che l’assessore trovi il tempo per andare a Maccarese per visitare la tomba di Ennio Flaiano, così capirà quanto sia inutile questa diatriba. Infine, devo constatare ancora una volta, anche da figlia, che fa comodo usare il nome di Edoardo Tiboni, per poi tentennare sui finanziamenti ai Premi Internazionali Flaiano, da lui fondati».