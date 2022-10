La Tiboni replica al sindaco Masci sul Mediamuseum: "L'ala est del tribunale in vendita rientra nel progetto di riqualificazione"

Fa ancora discutere la questione relativa il progetto di riqualificazione del Mediamuseum che sarebbe dimezzato a causa della scelta dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Carlo Masci di vendere l'ala est dell'ex tribunale, attualmente inutilizzata, all'archivio di Stato.

Una scelta che il primo cittadino di Pescara conferma auspicando una sinergia futura tra la Fondazione Tiboni e l'ente.

Ma la presidente della fondazione, Carla Tiboni, tiene a ribadire alcuni concetti al sindaco Masci: «A seguito delle dichiarazioni del sindaco Carlo Masci, e delle solite polemiche cui fa riferimento, reclamando il diritto di decidere soltanto in capo all'amministrazione, vorrei precisare che in quanto avvocato, abituata a verificare e conoscere il contenuto delle leggi e degli atti, andrebbe meglio esaminata la "lettera di intenti" della Fondazione Tiboni che il Comune ha fatto propria per partecipare al bando del ministero dell'Interno, perchè in essa è espressamente indicato che l'ala est dell'ex tribunale rientrava nel progetto di cui si chiedeva il finanziamento che è stato poi concesso. Se il Comune aveva idee diverse sull'ala est dell'ex tribunale, poteva farlo presente e non sarebbe stato inserito nel progetto elaborato dalla Fondazione».