Thomas Ventresca da Popoli a "Tali e quali" per trasformarsi in Michele Bravi [VIDEO]

Anche un giovane di 20 anni di Popoli tra i protagonisti della puntata di "Tali e Quali" andata in onda su Rai 1 nella serata di ieri, sabato 14 gennaio.

Parliamo di Thomas Ventresce che si è esibito nei panni di Michele Bravi davanti alla giuria formata da Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Nino Frassica.

Il 20enne di Popoli, originario della frazione Torre dei Nolfi del comune di Bugnara, vive attualmente a Roma dove studia recitazione che è la sua più grande passione insieme alla musica. Nella presentazione ha anche fatto sapere di essere single e che l'amore non è attualemente tra le sue priorità.

«Sin da piccolo ho sempre cantato solo che non cantavo le classiche canzoni dei bambini ma quelle di chiesa e mia zia ne sa qualcosa», ha raccontato, «canto sempre dalla mattina alla sera, non riesco mai a stare zitto e soprattutto non sopporto il silenzio. Prima dell'esibizione sono state anche mostrate le testimonianze della zia Tiziana, che ha raccontanto come il nipote le prendesse gli spartiti per cantare le canzoni di chiesa, e del fratello Ivan che conferma con Thomas canti sempre anche quando mangia e lanciato un appello affinché il programma possa tenerselo. «In casa cantiamo sempre», aggiunge Thomas, «soprattutto nei giorni di festa e io faccio l'intrattenitore con le mie imitazioni. Mio zio canta, mio fratello suona il piano, quindi è tutta un'allegria ogni volta. Perché devo fare questo mestiere? Perché lo sento che devo farlo come il prete che si sente la chiamata divina. Poi magari non succederà niente ma io per ora continuo a inseguire questo».

L'esibizione non ha pienamente convinto i giudici che però hanno apprezzato sia l'imitazione che il talento. Nella classifica della puntata si è classificato all'ottavo posto con 40 punti e purtroppo non è passato alla serata finale.

Per rivedere la puntata cliccare sul seguente link: https://www.raiplay.it/video/2023/01/Tali-e-quali---Puntata-del-14012023-570f9ee9-01a0-4ae7-b6ff-19e222a75d05.html