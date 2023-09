Nasce The Plant Music Factory per le scuole e i giovani talenti

The Plant Music Factory è un'iniziativa di Round 35 & associazione culturale Smr che riguarda cantanti, cantautori, autori di testi, interpreti, gruppi musicali e beat makers. L’importante progetto è stato presentato in Comune dal sindaco Carlo Masci con l’assessore all'istruzione Gianni Santilli e le associazioni partner dell’iniziativa, Round 35 e Smr, rappresentata da Sandra Marini. L’assessorato alla pubblica istruzione, Round 35 & Smr hanno inoltre illustrato la partnership che prevede, a primavera inoltrata, la concessione di borse di studio per gli studenti più meritevoli, 20 di queste garantite dal Comune.

The Plant nasce dall'esigenza di coniugare il talento di giovani artisti di musica popolare residenti sul territorio e un contesto tecnologico professionale ideale. Si tratta di una “artist class” che comprende l’incisione di songs e beats in sala di registrazione con le migliori attrezzature presenti sul mercato, vocal coaches, supervisori per la dizione e tutors di produzione musicale, il tutto raccontato attraverso un diario di bordo audio-video sulla vita di studio pubblicato su web, da un'emittente televisiva e da un programma radiofonico.

"L a nascita e la promozione di band giovanili locali ma anche di singoli interpreti risale addirittura alla fine degli anni '90 - ha affermato il primo cittadino - quando a Pescara si affermò per mia iniziativa una stupenda manifestazione come “Note di classe”, che offriva ai giovani delle scuole la possibilità di esprimersi e di mettersi alla prova. Il percorso che presentiamo oggi, e che accolgo con molto favore, ha proprio questa finalità ma con un profilo adeguato ai tempi che viviamo. Ringrazio quindi l’assessore Santilli e le associazioni qui rappresentate per questa ottima proposta che mi auguro esprima, come è già accaduto, degli artisti di livello non solo locale".

E Sandra Marini ha spiegato che ci saranno "incontri definiti su base settimanale, arricchiti di frequenti recording sessions supplementari nel fine-settimana. Mi preme sottolineare come i rapporti che abbiamo con case discografiche, piuttosto che con talent-show molto importanti su canali nazionali ci fanno cullare l'aspirazione di sostenere alcuni di questi ragazzi affinché possano cogliere queste opportunità. Il nostro scopo fondamentalmente è quello di far superare loro l'impaccio e l'insicurezza che può attanagliarli perché sono davvero in diversi casi molto giovani".

A conclusione del corso, i giovani artisti - attraverso la collaborazione dei tutors - dovranno aver portato a termine un proprio progetto musicale individuale e/o di gruppo. Riguardo alle borse di studio, per ampliare il più possibile la ricerca di nuove proposte è nata appunto l’idea di estendere l'iniziativa alle scuole, luogo ricco di talento potenziale e voglia di mettersi in gioco.