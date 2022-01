Esce il video di “That memory”, il nuovo singolo di Andrea Pimpini

Oggi, 14 gennaio, su YouTube è uscito il videoclip ufficiale di “That memory” del cantautore pescarese Andrea Pimpini. Il brano è il secondo estratto dell’album “I’ll Stay by the Window”, uscito lo scorso 24 dicembre. Racconta Andrea:

“Questa è una canzone che ho scritto per ricordare un viaggio fatto in Islanda. Una vacanza che resterà impressa per sempre nei miei ricordi e ora, grazie a "That memory", anche sul web. Il videoclip è un video-racconto del viaggio e quindi della canzone”.

La canzone, da oggi, entra anche in rotazione radiofonica. All’estero sono già molte le radio che hanno iniziato a trasmetterla. Un trend positivo che segue il successo riscosso nel 2021: Billboard, infatti, l’anno scorso ha inserito Pimpini al vertice di una delle sue classifiche, per i suoi contenuti musicali. “La scelta di pubblicare brani in lingua inglese nasce anche da questa constatazione. Il mercato italiano non ha mai veramente accolto le mie canzoni; il mercato internazionale, invece, mi ha subito dato tanta fiducia”, conclude l'artista.