Per il Tg1 l'Abruzzo diventa "#zonarozza": la gaffe spopola sul web

Non è sfuggita al popolo dei social la piccola gaffe fatta dal Tg1 su Facebook. Sulla pagina ufficiale del telegiornale, infatti, è stato postato in tarda mattinata il servizio realizzato in Abruzzo e a Pescara sul primo giorno di zona rossa istituito dall'ordinanza del presidente Marsilio.

Nella condivisione, però, è stato postato l'hashtag #zonarozza invece di #zonarossa. Nonostante la correzione sia stata abbastanza rapida, l'errore è stato immortalato e condiviso da tantissimi utenti abruzzesi che hanno ironizzato sul significato dell'hashtag errato.

Nel servizio, sono stati intervistati anche nella nostra città alcuni commercianti che hanno deciso e potuto rimanere aperti oltre a qualche genitore che ha accompagnato i figli a scuola, per sentire le loro opinioni e soprattutto i timori per questi 16 giorni di massime restrizioni previste in Abruzzo.