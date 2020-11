Nasce il "Tg Smile", un telegiornale fatto solo di belle notizie

Secondo uno studio del Reuters Institute Digital Report 2017, è emerso un dato inquietante: il 47% delle persone interpellate ha dichiarato di non seguire più i telegiornali perché hanno un effetto negativo sull’umore.

Un dato confermato anche dall’università Cattolica di Milano che recentemente ha dichiarato: «I mass media sono la prima causa di ansia e depressione».

Per tali ragioni, il vertice sugli Stati Generali dell’Editoria si è concluso con l’obiettivo di adottare nuove e più adeguate regole deontologiche, a favore di un giornalismo più costruttivo e meno sensazionalistico.

In questo contesto si inserisce il Tg Smile a rompere gli schemi e dare voce ad argomenti e notizie capaci di ridare speranza, serenità e ottimismo ai telespettatori. Una vetrina che vuole dare spazio alle vicende locali e nazionali, con un taglio dinamico, frizzante, brioso ma al tempo stesso condito da informazioni redatte in maniera imparziale, apolitica e veritiera.

Dalla cronaca all’attualità, passando per l’ambiente, il mondo animale, lo sport, la cultura, lo spettacolo, la moda, il gossip. Nel mezzo, rubriche e video divertenti presi dal web, storie e costumi di gente comune, curiosità di varia natura ed uno spazio dedicato a videosaluti e messaggi di auguri pervenuti in redazione. La messa in onda nel palinsesto settimanale de LaQ Tv (canale 73 del digitale terrestre) è ogni mercoledì alle 22:30 e il sabato alle 21:30, a partire dal prossimo 9 dicembre.

I CONDUTTORI – Quella formata da Bruno Barteloni e Monica Campoli è una coppia molto affiatata, composta da due personaggi ben inseriti nel contesto locale. Lui è noto per i suoi trascorsi di presentatore, lei per essere un’agente della polizia municipale di Pescara e, al tempo stesso, modella e hostess congressuale. Entrambi sono anche impegnati nel sociale come volontari per conto di Onlus e comunità ecclesiastiche. Tra gli inviati esterni figurano anche Stefano D'Alberto e la simpaticissima Apolline Kalume Mateso, con la preziosa collaborazione dell'associazione Family Life di Pescara.

Gallery