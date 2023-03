I Testimoni di Geova si preparano alla commemorazione della morte di Gesù Cristo

Due appuntamenti che riuniranno i Testimoni di Geova di tutto il mondo e che si svolgeranno anche a Pescara dove la comunità religiosa conta 2.300 membri. Due appuntamenti diversi, ma che hanno un obiettivo comune: quello di guardare con fiducia al futuro in un momento storico fatto di tensioni economiche, conflitti e disordini sociali.

Proprio di questo tratterà il primo dei due incontri che si terrà il primo e il 2 aprile nella Sala del Regno di Pescara: un discorso di 30 minuti sul tema “Puoi affrontare il tema con fiducia”. Doppio impegno invece quello di martedì 4 aprile. Alle 19.15 i testimoni di Geova si incontreranno al Teatro Massimo per poi riunirsi nella Sala del Regno alle 21 per celebrare (in entrambe le occasioni) l’annuale commemorazione della morte di Gesù Cristo cui l'anno scorso hanno partecipato, fa sapere la comunità, 20 milioni di persone nel mondo e oltre 426.000 in Italia.

“Ricordare con la commemorazione il valore del sacrificio di Gesù Cristo è il modo migliore per guardare al futuro con speranza, soprattutto in un momento drammatico come questo. Le sfide che dobbiamo affrontare possono sembrare schiaccianti – dichiara Luca Didò portavoce dei Testimoni di Geova - ma la Bibbia ci offre una potente speranza che può aiutarci proprio ora per affrontare il futuro con fiducia”.

La partecipazione al discorso speciale e alla commemorazione è aperta a tutti. I dettagli su quando e dove si terranno questi eventi a livello locale sono disponibili sul sito ufficiale dei Testimoni di Geova.

Ecco gli orari e i luoghi decisi per la commemorazione della morte di Gesù in base alla lingua a Pescara e Montesilvano: Italiano: Teatro Massimo (ore 19,15 e ore 21); Montesilvano Grand Hotel Adriatico, Via Carlo Maresca 10 (ore 20); Sala del Regno, via San Marco 9 (ore 21). Inglese: Sala del Regno Via San Marco 9 (ore 19,15 ); Russo: Sala del Regno Via San Marco 9 (ore 19,15 ); Spagnolo: Palazzo Baldoni, Piazza Indro Montanelli ( ore 20); Lis: Montesilvano Grand Hotel Adriatico (ore 20); Portoghese: Sala del Regno Via San Marco 9 (ore 19,15).