Test "a sorpresa" del filobus in viale Marconi: a immortalarlo il comitato Strada parco bene comune [FOTO]

Un passaggio “straordinario” che al comitato Strada parco bene comune non è passato inosservato e che di certo inosservato non è passato neanche a chi intorno alle 16 si trovava in viale Marconi dato che il Van Hool Exqui.City18T, ovvero il mezzo della filovia, nessuno lo aveva mai visto circolare in città e che a scortarlo oggi, mercoledì 22 marzo, c'erano auto e moto della polizia locale.

Il filobus ha dunque percorso l'intera arteria stradale e non solo a quanto pare, per effettuare quello che sarebbe stato un test voluto dal sindaco e deciso in accordo con Tua.

Un test sì, ma con forse dietro anche la volontà di mandare un messaggio chiaro e più volte ribadito: l'amministrazione, ricorsi o no, va avanti per la sua strada sia per quanto riguarda la viabilità in viale Marconi sia sul progetto della filovia. Due infrastrutture su cui come è noto, si attende il pronunciamento del consiglio di Stato con la questione filobus al palo dopo la vittoria davanti al Tar (tribunale amministrativo regionale) proprio di quel comitato che ha oggi immortalato il test fatto su strada.

Un giro fatto “alla chetichella” scrive lo stesso comitato su facebook ironizzando su un proprio servizio di intelligence che lo avrebbe informato del passaggio del mezzo. Qualche problema, riferisce, ci sarebbe stato verso il tribunale dove il mezzo sembra si sia dovuto fermare per ricaricarsi. Ora che tutti sanno che il test c'è stato come è andato possono dirlo solo l'autista del mezzo e il sindaco che, a quanto pare era a bordo durante la corsa.

Il sindaco Carlo Masci chiarisce alcuni dettagli della prova fatta oggi pomeriggio spiegando che sono stati percorsi 8 chilometri e 300 metri consumando il 31% della batteria e dunque di fatto smentendo che ci siano stati problemi di carica. Ma al contrario ritiene il test ampiamente superato dato che la percorrenza prevista dal filobus è di soli 4 chilometri. Sul filobus erano presenti anche l'assessore alla Mobilità, Luigi Albore Mascia, e il dirigente Giuliano Rossi. Il filobus durante la prova ha percorso varie strade della città e non solo nelle quali sarebbe destinato.