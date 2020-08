Coronavirus, test sierologico per docenti e personale scolastico: ecco dove farlo nella Asl di Pescara

Test sierologici per il Covid-19 (Coronavirus) sui docenti e sul personale scolastico, la Asl di Pescara fa sapere dove sarà possibile effettuarli.

L'azienda sanitaria locale aggiorna la situazione per coloro il cui medico di base non aderisce allo screening previsto dai ministeri dell'Istruzione e della Salute.

L'adesione del personale scolastico ai test sierologici è volontaria.

Considerata la non totale partecipazione alla somministrazione dei test sierologici al personale scolastico da parte dei medici di medicina generale, la Asl consapevole di dover aderire all’iniziativa messa in atto dai due ministeri attiva nel poliambulatorio del presidio ospedaliero di Pescara e nel distretto sanitario di Penne, postazioni pomeridiane per l’esecuzione dei Test Sierologici.

Tutto il personale scolastico il cui medico non abbia aderito all’iniziativa, compreso quello non “abbinato” ad alcun medico, potrà prenotare (la prenotazione è obbligatoria) per eseguire i test nei giorni e negli orari di seguito elencati:

