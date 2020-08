Scuola, a Pescara pronti 7.150 test sierologici per il Covid-19 agli insegnanti

L'Abruzzo è pronto per far effettuare i test sierologici per il Covid-19 (Coronavirus) agli insegnanti della scuola.

Su base volontaria gli insegnanti possono sottoporsi al test prima dell'inizio dell'anno scolastico.

«È’ tutto perfettamente regolare nella nostra regione rispetto ai test sierologici cui gli insegnanti possono, su base volontaria, sottoporsi prima dell’inizio del nuovo anno scolastico», fa sapere l'assessore alla Sanità, Nicoletta Verì, «gli indirizzi operativi alle Asl sono stati trasmessi giovedì scorso ma ovviamente c’erano già stati diversi incontri sull’argomento con i vertici delle aziende sanitarie, che da giorni avevano avviato l’organizzazione della campagna di screening sul personale scolastico».

La distribuzione dei kit ai medici di medicina generale (7.050 nella Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, 8.125 nella Asl Lanciano-Vasto Chieti, 7.150 nella Asl di Pescara e 6.725 nella Asl di Teramo) è stata completata e la gran parte degli ambulatori è pronta per l’esecuzione dei test e li sta già effettuando.

Sempre sul tema dell’avvio dell’anno scolastico, l’assessore ha già fissato un incontro con il direttore dell’Ufficio scolastico regionale, la Protezione civile, i sindacati e i tecnici del Dipartimento regionale Sanità, per discutere le modalità operative di gestione di casi e focolai Covid 19 negli istituti scolastici, sulla base del protocollo del 21 agosto stilato da Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute, Miur e Inail.

«La ripresa dell’attività didattica in sicurezza», conclude l’assessore, «è una delle sfide più difficili su cui questo governo regionale sta lavorando senza sosta, nell’interesse dei ragazzi e delle loro famiglie».