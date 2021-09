A Bolognano test salivari per il Covid prima del rientro a scuola

Test salivari per il Covid-19 a Bolognano prima del rientro a scuola.

Questa l'intenzione dell'amministrazione comunale che ha fatto una richiesta alla Regione Abruzzo.

“Una giornata di screening, un paio di giorni prima della ripresa dell’anno scolastico, con i test salivari molecolari, per gli studenti del territorio, il corpo docente e tutto il personale scolastico", annuncia il sindaco Guido Di Bartolomeo, "per un rientro in classe in sicurezza , individuando il miglior percorso per tenere sotto controllo il contagio, in particolar modo, tra bambini e ragazzi. Occorre un piano di monitoraggio efficace che consenta di sottoporre gli alunni, periodicamente, ai test salivari analizzati con la tecnica molecolare. In quest’ottica, ho fatto formale richiesta alla Regione e alla Asl competente, affinché gli uffici comunali possano celermente definire l’organizzazione degli esami diagnostici di covid19, nel centro vaccinale di Piano D’Orta, per una efficace attività di prevenzione”.