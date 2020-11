Test per il Covid a tappeto in provincia dell'Aquila, Marsilio: "Non escludiamo di estenderlo a tutta la regione"

Il presidente della Regione Marsilio ha annunciato ieri l'avvio di una campagna massiva di test per il Covid in provincia dell'Aquila. Sarà infatti utilizzato il test antigenico rapido per verificare l'estensione del contagio su tutta la popolazione del territorio aquilano, come già avvenuto in provincia di Bolzano. Il test prevede il referto in pochi minuti e viene eseguito con un tampone nasale.

Marsilio ha aggiunto di essere già in contatto con il commissario Arcuri, che ha assicurato piena collaborazione e nel giro di pochissimi giorni dovrebbero arrivare notizie positive in tal senso, mentre la Asl e l'agenzia sanitaria regionale passeranno già da lunedì alle fase operativa. Il presidente ha anche fatto sapere che se ci fossero stati maggiori quantitativi a disposizione, sarebbe stato fatto su tutto il territorio regionale:

Cominceremo perciò dando la priorità alla provincia più colpita e che necessita di un'azione di maggiore impatto per uscire dalla criticità attuale. Ma siamo certi che il buon esito dell'esperimento ci darà la spinta e l'occasione per estenderlo sul resto del territorio, sempre contando sulla collaborazione istituzionale del ministero e del Commissario, che ringrazio entrambi

Lo scopo del test è individuare gli asintomatici precocemente, riducendo la loro circolazione fra la popolazione e di conseguenza il contagio del Covid.