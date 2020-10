Da un'azienda di Pescara arriva il test olfattivo per il Covid con referto in 2 minuti

Un nuovo test olfattivo denominato Ost, che in 120 secondi individua anche tramite l'uso di una app per smartphone e tablet, eventuali alterazioni dell'olfatto tipiche dell'infezione da Covid. Il test è stato sviluppato da Asteria Healthcare, reparto di ricerca e sviluppo di The Prototype Srl, azienda di Pescara che ha messo a frutto gli studi compiuti dal laboratorio di neurofisiologia olfattiva e chemiocettiva del dipartimento di neuroscienze dell'Università D'Annunzio di Chieti-Pescara, come riportato dall'Ansa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Grazie a quattro stimolatori ed all'uso della app gratuita, si guida l'esecutore durante il test e genera immediatamente il rislutato, conservando uno storico per eventuali miglioramenti o peggioramenti nell'individuo nel corso del tempo. Presentato a fine 2019, è sta stato usato durante la prima ondata di Covid con 100 kit che furono donati all'ospedale di Chieti. Poi fu adottato da diverse grandi aziende, società sportive, scuole, ospedali e studi medici, allo scopo di eseguire screening preliminari.