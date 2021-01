Al via i test Covid negli uffici pubblici di Pescara, screening sulla popolazione da oggi solo a Porta Nuova

Al via i test Covid negli uffici pubblici di Pescara. Lo ha fatto sapere il Comune, aggiungendo che nei prossimi giorni i test antigenici rapidi per individuare il Coronavirus saranno eseguiti sul personale della questura, e successivamente come previsto dal piano Asl, saranno le altre sedi pubbliche ad essere interessate. Poi si passerà alle scuole superiori cittadine.

Per quanto riguarda i test di massa sulla popolazione, a partire da oggi 19 gennaio sarà possibile effettuarli esclusivamente nei locali della stazione ferroviaria di Porta Nuova, dalle 14,30 alle 18,30.

Ricoridamo che per sottoporsi al test occorre avere un documento valido, il tesserino sanitario e possibilmente il modulo per il consenso.