Discute la tesi di laurea nella sala giunta del Comune: è la prima volta a Pescara

Il 16 novembre scorso Francesco Maria Nuvolari ha discusso la sua tesi di laurea magistrale in Scienze dell'Educazione e della Formazione nella sala giunta del Comune di Pescara. Si tratta del primo caso a palazzo di città. Lo studente dell'ateneo di Bologna, visibilmente emozionato, si è collegato in videoconferenza con l'università di Bologna e con la commissione, cui ha illustrato la tesi dal titolo: "Modernità, digitalizzazione e sostenibilità, 222,1 miliardi in arrivo dal Recovery Plan. I Comuni sono preparati a gestire questi fondi? Pescara, un modello di riferimento durante la ripresa economica post-Covid."

Il neolaureato ha spiegato che la tematica della tesi è molto attuale e riguarda il Recovery Plan e un progetto per sfruttare al meglio e intercettare le risorse e fondi in modo che il Comune, a costo zero, possa diventare un'eccellenza dal punto di vista dell'innovazione e della digitalizzazione, entrando a far parte del podio delle Smart Cities a livello italiano:

"Traguardo che si misura attraverso l'indice ICity Rank. La tesi si traduce in un piano operativo dettagliato per far arrivare Pescara nelle prime 3 posizioni del ranking nell'arco di 3 anni. Un lavoro di analisi complesso, portato avanti in collaborazione con il dirigente comunale Paolo Santucci, grazie al quale mi sono interfacciato con assessori e dirigenti di vari comuni italiani e con i riferimenti nazionali di Forum Pa." Il giovane ha ricevuto anche gli auguri del sindaco Masci, che ha assistito per qualche minuto alla discussione della tesi.