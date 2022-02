Si riducono i tempi d'attesa per le terze dosi dopo l'apertura del nuovo hub vaccinale: ora è possibile anticipare la prenotazione

La Asl comunica a tutti i cittadini del Pescarese che, a seguito dell'apertura del secondo hub vaccinale di Pescara nel Palazzo Fuksas, i tempi d'attesa per le prenotazioni dei vaccini in tutti i centri di somministrazione del territorio si sono notevolmente ridotti.

Di conseguenza, coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose) da almeno 4 mesi e che intendono anticipare la terza dose, anche se già prenotata, possono accedere sul portale di poste italiane e scegliere una data più vicina. Se si immettono i propri dati e il codice di prenotazioni, è infatti possibile scegliere una nuova data più vicina rispetto a quella inizialmente fissata.

Per tutte le informazioni sulla vaccinazione anticovid della ASL di Pescara: https://www.asl.pe.it/Sezione.jsp?titolo=vaccinazione-anti-covid-19-%2F-vaccinazione-in-gravidanza-%2F-centri-vaccinali&idSezione=1420. Ricordiamo che il secondo hub vaccinale della città si trova in via Alessandro Volta, e si aggiunge a quello nella stazione di Porta Nuova già disponibile da diversi mesi.