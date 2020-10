I pescaresi Terzacorsia resident band nel nuovo programma di Andrea Scanzi

I pescaresi Terzacorsia saranno la resident band nel nuovo programma di Andrea Scanzi, “Amici fragili”. Il gruppo di Montesilvano è stato infatti scelto dal noto giornalista come ospite fisso delle otto puntate che sono già state registrate a Roma e saranno visibili dal prossimo 20 ottobre, in esclusiva su TvLoft. "Amici fragili" si articolerà in 8 racconti di grandi artisti della musica italiana: De Andrè, Gaber, Celentano, Battisti, Graziani, Gaetano, Dalla e Pino Daniele.

"Otto puntate imperdibili, dedicate a otto giganti - ha scritto Scanzi sulla sua pagina Facebook - Una delle cose televisive di cui più vado orgoglioso, realizzata con una squadra fantastica. Ed è la prima stagione. Non l’unica...".

Tutto lascia intendere, dunque, che il progetto avrà un seguito. Tra i numerosi ospiti intervistati da Andrea Scanzi figurano Gaetano Curreri, Eugenio Finardi, Bugo, Piero Pelù, Filippo Graziani, Dori Ghezzi, Marino Bartoletti, Renzo Arbore, Noemi e Neri Marcoré.

Ovviamente entusiasta il leader dei Terzacorsia, Gianluca Di Febo, che non si sbottona più di tanto ma invita a guardare la trasmissione perché "è davvero molto bella. Non ve ne pentirete". Ricordiamo che Scanzi e i Terzacorsia collaborano già da qualche tempo per lo spettacolo teatrale "Shine On", incentrato sull'arte dei Pink Floyd. Per vedere le puntate sarà necessario abbonarsi a TvLoft.