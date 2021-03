Prosegue lo sciame sismico in mare Adriatico, nuovo terremoto: è il più forte da quello di sabato

Una nuova scossa di terremoto oggi, martedì 30 marzo, nel mare Adriatico centrale dove prosegue lo sciame sismico iniziato sabato scorso.

La scossa registrata questa mattina è la più forte da quella di sabato che è stata distintamente avvertita sia a Pescara che in larga parte dell'Abruzzo.

Il sisma odierno ha avuto una magnitudo pari a 4.3 ed è stato registrato alle ore 9:35. Il terremoto di oggi è stato localizzato dalla sala sismica Ingv-Roma a una profondità di 10 km, con coordinate geografiche (lat, lon) 42.75, 16.17. Pochi minuti dopo, alle 9.44 si è verificato un altro sisma di intensità 3.5. Come indicano gli esperti lo sciame sismico in atto potrebbe andare avanti ancora per diversi giorni.