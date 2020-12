Terremoto in Croazia, scossa di magnitudo 6.3: sisma avvertito anche a Pescara

Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 6.3 in Croazia, è stata avvertita lungo tutta la costa adriatica italiana. Il sisma è avvenuto alle 12.19 localizzato a 76 km da Zagabria. La scossa è stata percepita anche in Abruzzo ed in particolare lungo le località costiere.

A Pescara decine di persone hanno segnalato di aver percepito, seppur in modo lieve, il sisma con i lampadari che oscillavano soprattutto ai piani alti dei palazzi.