Scossa sismica avvertita anche in Abruzzo, la terra torna a tremare

Terremoto avvertito in Italia nella serata di oggi, 22 aprile. Il movimento tellurico è stato sentito distintamente anche in Abruzzo e a Pescara, alle ore 23.07, e ha avuto una magnitudo di 6.0. L'epicentro, in base alle prime informazioni, dovrebbe essere localizzato in Bosnia-Erzegovina, tra Mostar e Dubrovnik, e a 10 km di profondità.

Durante la giornata odierna, come segnala l'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), si erano già registrate due scosse lungo il versante est del nostro paese: alle ore 8.21, infatti, il sisma era stato registrato al largo della costa anconetana, nelle Marche, con una magnitudo di 2.1, mentre alle ore 20.10 una scossa di magnitudo 2.2 si era verificata a Sepino, in provincia di Campobasso.