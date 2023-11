Rinasce l'antico borgo di Musellaro: con la terrazza sulla Valle dell'Orta regalerà uno scenario unico [FOTO]

Vanno avanti velocemente i lavori per risanare e consolidare l'antico borgo di Musellaro ricadente nell'omonima frazione del comune di Bolognano, che rinascerà con la realizzazione della terrazza panoramica Valle dell'Orta che affaccia sulla Maiella e sul Morrone. A comunicarlo è il sindaco Guido Di Bartolomeo dopo un sopralluogo fatto per verificare l'andamento dei lavori possibili grazie a un finanziamento di 700mila euro.

“È in atto una intensa fase di approvvigionamento di materiali anche sulla base dell'accurato studio geologico-geomorfologico che determinò il riconoscimento delle cause del dissesto – spiega -. Tali lavori, di assoluta importanza per la frazione e propedeutici ad una futura rinascita dell'antico borgo che conserva delle opere di grande interesse storico-culturale, consistono in rilevanti interventi strutturali su vecchi e abbandonati edifici per i quali emisi motivati provvedimenti volti a eliminare gravi pericoli per la pubblica incolumità.”

“La riduzione degli stessi edifici dimensioni compatibili con l'area interessata, oltre che garantire la sicurezza e a ripristinare i vicoli e le mura di cinta del borgo, permetterà la realizzazione di percorsi pedonali fruibili e di una enorme 'terrazza' panoramica sulla Valle dell'Orta e al cospetto della Maiella e del Morrone – sottolinea -. Si tratta di una importante attività di rigenerazione di questa peculiare parte di area interna della provincia di Pescara, che offrirà valore aggiunto all'intero territorio”.