Nominato il garante dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza, è Teresa Ascione

È Teresa Ascione la garante dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza del Comune di Pescara.

A nominare la Ascione, dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Pescara 1, è stato il consiglio comunale con voto a maggioranza.

L'assise civica ha così recepito la proposta del vice sindaco e assessore alla Pubblica istruzione, Gianni Santilli.

«Per la copertura del ruolo di garante, che riveste un’importanza non secondaria nella politica di inclusione e rappresentatività perseguita dell’Amministrazione comunale», afferma Santilli, «erano pervenute otto domande. Tre profili sono stati esclusi perché provenienti da candidati non residenti sul territorio, e una proposta è rientrata per ritiro».

Il sindaco Carlo Masci e il suo vice rivolgono «alla professoressa Ascione i migliori auguri di buon lavoro, nella certezza che saprà apportare in questo ruolo non solo la sua riconosciuta professionalità, ma anche la sensibilità verso le tematiche dei giovani che ne hanno contraddistinto il suo impegno nella scuola».