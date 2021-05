A Penne installate 2 tensostrutture per potenziare campagna vaccinale e raccolta tamponi [FOTO]

Due tensostrutture sono state montate a Penne allo scopo di potenziare la campagna vaccinale anti Covid-19 e la raccolta dei tamponi.

Le strutture sono state realizzate in contrada Campetto (per potenziare il servizio di somministrazione dei vaccini) e nell'area antistante il distretto sanitario in località Carmine (per la raccolta dei tamponi).

A farlo sapere è il delegato comunale alla Protezione civile, Antonio Baldacchini.

«I contagi sono diminuiti, i dati sono favorevoli, e con la Asl di Pescara abbiamo avviato una programmazione specifica per potenziare la somministrazione di vaccini alla popolazione pennese e ai cittadini dei centri limitrofi», spiega il delegato comunale alla protezione civile Antonio Baldacchini, «la seconda struttura, allestita nell'area del distretto sanitario, ospiterà invece il centro sanitario per la raccolta dei tamponi, e così sarà liberato il palasport che tornerà nella disponibilità delle società sportive, come annunciato dal sindaco Mario Semproni. Nei giorni scorsi abbiamo pulito gli ambienti, sanificato i locali, compresa l'infermeria, e così gli sportivi potranno utilizzare la struttura in sicurezza».

Le società sportive per accedere alla struttura, secondo le normative federali, dovranno ora rispettare i protocolli anticovid, come previsto dal decreto riaperture. «Voglio ringraziare», conclude Baldacchini, «i volontari di Protezione civile e dell'Ana di Penne, e della Croce Rossa Italiana, che hanno aiutato a montare le strutture nella giornata di oggi».