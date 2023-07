Due giornate di tennis gratuito a Spoltore per chi ha più di 65 anni

Riservare un'attenzione elevata al valore sociale dello sport per tutti i cittadini e per questo avvicinare la popolazione con età superiore ai 65 anni tramite proposte che rechino benessere fisico e sociale.

Va in questa direzione la convenzione che il Comune di Spoltore ha stipulato con l’associazione Match Point 2000, che ha sede in via italia 192 a Villa Raspa.

Tale accordo prevede l’istituzione di giornate open day il 14 luglio e il 12 agosto, prenotabili al numero di telefono 0854155444 dalle 15 alle 19, per far conoscere la pratica sportiva del tennis, e l’organizzazione di un corso gratuito di sei mesi con lezioni bisettimanali per gli iscritti. Per la partecipazione è necessario esibire un certificato medico.

«Abbiamo colto l’occasione offerta da Match Point», spiega il sindaco Chiara Trulli, «di un’attività sportiva gratuita per i nostri concittadini over 65, che potranno accostarsi al tennis coniugando sia le esigenze di salute e benessere psicofisico che l’apprendimento di una disciplina sportiva che può regalare anche occasioni di socializzazione».

«Siamo molto contenti di promuovere questa importanza iniziativa a favore degli over 65», dice l’assessore Nada Di Giandomenico, «lo sport aiuta a stare meglio a tutte le età, e per noi resta elevata l’attenzione su questi temi. È importante che tra le associazioni del territorio e i cittadini vi siano rapporti di scambio e crescita, affinché la comunità maturi nell’ottica del service learning».

«Siamo felicissimi di aver realizzato questo progetto che si rivolge agli over 65 del Comune di Spoltore», aggiunge Antonio Calvaresi, presidente dell’associazione Match Point, «il tennis è uno sport che si può praticare a qualsiasi età, e permette di avere ricadute positive sia di tipo psicofisico che sociale».