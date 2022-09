Tua annuncia possibili disagi per i passeggeri di treni e autobus a causa dello sciopero del 16 settembre

Possibili disagi e cancellazioni di corse degli autobus urbani ed extraurbani, e dei treni regionali Tua a causa dello sciopero proclamato dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl, Orsa Trasporti per venerdì 16 settembre della durata di 8 ore. Per questo, l'azienda di trasporto pubblico regionale fa sapere che potrà esserci la mancata effettuazione di corse in arrivo e partenza nella fascia dalle 9 alle 12 e dalle 19 a mezzanotte.

L'astensione dal lavoro riguarderà il personale viaggiante dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 19:00 alle ore 00:00, il personale a terra (uffici, officina, manutenzione infrastruttura, manutenzione linea aerea ed impianti fissi). Inoltre, a causa delle modalità dell’astensione lavorativa, la ripresa del servizio immediatamente dopo lo sciopero potrebbe non essere assicurata.