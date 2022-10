Il tenente colonnello Catello Esposito è il nuovo comandante del gruppo delle Fiamme Gialle della guardia di finanza

È il tenente colonnello Catello Esposito il nuovo comandante del gruppo delle Fiamme Gialle della guardia di finanza di Pescara.

L’ufficiale, 55 anni, originario dell’entroterra napoletano, proviene dalla sede di Roma dove, nel corso degli ultimi sei anni, ha prestato servizio prima nel Comando generale della guardia di finanza e poi nel centro Informatico amministrativo nazionale.

Ha inoltre diretto, per 7 anni, i nuclei di polizia economico finanziaria di Chieti e Isernia.

Il comandante provinciale, il colonnello Antonio Caputo, ha ringraziato il colonnello Tuosto per l’incessante impegno profuso e la proficua collaborazione nella esecuzione di brillanti piani d’intervento diretti ai settori nodali della criminalità economica attuale, primo tra tutti “Drug-Market”, per la lotta al narcotraffico e per il controllo sistematico e quotidiano di alcune aree delle città e della provincia particolarmente sensibili al fenomeno dello spaccio ed al traffico di sostanze stupefacenti. Al tenente colonnello Esposito, che ha assunto questo prestigioso incarico di responsabilità, il colonnello Caputo ha espresso un caloroso augurio di buon lavoro, sempre orientato a «consolidare e rafforzare il ruolo della Guardia di Finanza come forza di polizia speciale a presidio della legalità, contro ogni forma di criminalità economico-finanziaria, in costante coordinamento con la prefettura, la Procura della Repubblica e le altre forze dell’ordine».