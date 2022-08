Nessuna data per una visita dermatologica e intervento chirurgico a dicembre 2023, i tempi (lunghi) della Asl

Nessuna data disponibile per una visita dermatologica, nonostante il suo medico di famiglia gli avesse preparato una ricetta prioritaria (ovvero con la visita da eseguirsi entro 10 giorni) e prima data disponibile nel mese di dicembre del 2023 per un intervento chirurgico ambulatoriale.

Questi i tempi di attesa che si è ritrovato un uomo sui 40 anni di Pescara.

Tutto è iniziato lo scorso 20 giugno quando il 40enne si è rivolto al proprio medico di base per una escrescenza sospetta alla pelle che sanguinava.

Il medico ha immediatamente consigliato una visita dermatologica prioritaria ovvero da eseguire entro 10 giorni. Tornato a casa il 40enne ha provato a prenotare la visita utilizzando il portale Sanità Online Abruzzo tramite lo Spid, ovvero l'identità elettronica. Ma quando ha provato a cercare nessuna data disponibile è venuta fuori. Ha così riprovato pensando di aver sbagliato qualcosa ma con il medesimo esito negativo. Ha allora cercato nella Asl di Lanciano Chieti Vasto e in quella di Teramo ma anche in questo caso nessuna data disponibile è emersa. Infine, anche nel dubbio che il servizio annunciato mesi prima dalla Regione Abruzzzo non fosse attivo, per scrupolo ha provato la ricerca anche includendo la Asl dell'Aquila. E qui, finalmente, trova ben due date disponbili: la prima già due giorni dopo, il 22 giugno nell'ospedale di Avezzano e la seconda il 29 giugno nel presidio territoriale di assistenza di Tagliacozzo. Il tempo di capire cosa fare e resta solo la disponibilità di Tagliacozzo: così ha prenotato e il mercoledì della settimana successiva si è sottoposto alla visita dermatologica. La dottoressa gli spiega che quella escrescenza sulla pelle è un basalioma, ovvero un carcinoma benigno della pelle, che va rimosso nel più breve tempo possibile. Dalla visita emerge la presenza anche di un nevo melanocitorio, anch'esso da rimuovere al più presto anche se l'estate non è il periodo migliore. Direttamente nel Cup di Tagliacozzo gli viene fissata l'operazione al 15 luglio ma avendo già programmato una precedente vacanza in quei giorni, si decide per lunedì 18 luglio, dunque poco più di due settimane dalla visita. Con annesso esame istologico per entrambi.

Fatte le medicazione con la rimozione dei punti, il paziente, per il secondo intervento chirurgico, prova a chiedere anche al Cup del nuovo distretto sanitario della Asl di Pescara in via Rio Sparto. Ma la risposta ricevuta non è stata quella immaginata: prima data disponibile nel mese di dicembre del 2023, dunque a un anno e mezzo di distanza. L'operatrice gli ha consigliato di provare a chiedere alla clinica privata Pierangeli. Ma l'utente, tornato a casa decide tramite il Cup (centro unico prenotazioni) telefonico di eseguire pure il secondo intervento nell'ospedale di Avezzano. A fine luglio gli viene così fornita come prima data utile già il 26 agosto (ieri) ma lui preferisce lunedì 29 agosto. Dunque lunedì mattina si sottoporrà al secondo intervento chirurgico ambulatoriale. In sostanza nel giro poco più di due mesi dalla visita dal suo medico di base ha risolto il tutto mentre nella Asl di Pescara starebbe ancora aspettando una data disponibile per la visita dermatologica.