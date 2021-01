Telecamere di videosorveglianza, previsti 7 nuovi impianti in città: ecco dove

Sono 7 i nuovi impianti con le telecamere per la videosorveglianza che verranno installate in altrettante zone di Pescara.

La giunta comunale ha infatti approvato alla fine del 2020 una delibera per l'installazione di nuovi sistemi per la sicurezza.

Queste le aree del capoluogo adriatico individuate, in quanto potenzialmente a rischio di fenomeni di degrado e criminalità diffusa, nelle quali installare sistemi di videosorveglianza:

via Alpi;

parco di Via Trigno;

piazza Grue;

largo Baiocchi;

piazza Romita;

via Italica;

via Sospiri;

piazza Garibaldi.

L'obiettivo è il rispetto del decoro urbano e la prevenzione del fenomeno di degrado, la riqualificazione urbana, unitamente alla promozione e alla tutela della legalità. La spesa complessiva prevista è pari a 34.810 euro più iva (42.468,20 euro). L'installazione è prevista entro i primi mesi del 2021, come fa sapere l'assessore Adelchi Sulpizio.