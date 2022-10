Entrano in funzione le telecamere T-Red per le multe ai semafori, ordinanza pronta

Tutto pronto a Pescara per l'attivazione delle nuove telecamere T-Red installate ai semafori di altri 3 incroci della città.

I nuovi impianti sono stati installati in piazza Duca D'Aosta all'incrocio tra corso Vittorio Emanuele II, via Caduta del Forte, ponte Risorgimento e piazza Italia, in viale Gabriele d'Annunzio all'incrocio con via Conte di Ruvo e tra viale Primo Vere e piazza Le Laudi lungo la riviera sud.

Restano operativi anche gli impianti di via Enzo Ferrari angolo via Michelangelo, di via Tirino incrocio con via San Donato/strada Colle Renazzo e di via Tiburtina Valeria all'intersezione con via Stradonetto.

Mercoledì 26 ottobre il dirigente del settore Mobilità del Comune, Giuliano Rossi, apporrà la firma sull’ordinanza che renderà operativo il sistema di controllo elettronico per il rilevamento automatico del passaggio al semaforo con il rosso, il cosiddetto T-Red. «Abbiamo voluto informare la cittadinanza con largo anticipo», dice il vicesindaco Gianni Santilli, «affinché tutti siano a conoscenza che da mercoledì il T-Red sanzionerà gli automobilisti che non rispettano le regole del codice della strada con comportamenti irresponsabili e pericolosi. Gli incroci interessati sono quelli di piazza Duca d’Aosta, di via Conte di Ruvo con via Gabriele d’Annunzio e di piazzale Le Laudi e viale Primo Vere».

Il sistema T-Red prevede sensori nell'asfalto situati prima e dopo la linea di arresto del semaforo. Essi si attivano solo con il rosso (non con il giallo) e gli strumenti di ripresa scattano la prima foto quando il veicolo attraversa i sensori posti prima della linea di arresto e la seconda quando il veicolo attraversa il sensore presente dopo la linea di arresto. L’avvenuta violazione viene comprovata ritraendo la luce rossa del semaforo e il veicolo in transito. Le foto e il video del sistema sono quindi sottoposti al personale della polizia municipale che li convalidano procedendo alla notifica della sanzione amministrativa, nel pieno rispetto della normativa sulla privacy.

Così conclude il vicesindaco Santilli: «Inutile sottolineare che il T-Red svolge le stesse funzioni di un agente in servizio in loco. Il ricorso all’apparecchiatura risponde esclusivamente al principio della sicurezza stradale e del rispetto delle regole, ed è ingeneroso, ingiusto e strumentale sostenere che è uno strumento per fare cassa. A nessuno sfuggirà infatti l’estrema pericolosità di un’auto che passa col rosso, per gli altri conducenti e per i pedoni, con alto rischio di incidenti stradali».