Gli agenti della polizia locale saranno dotati di telecamere indossabili (body cam) per maggiore sicurezza

Gli agenti della polizia locale di Pescara saranno dotati delle telecamere indossabili comunemente chiamate body cam.

Come si legge in un atto di determinazione sono state infatti acquistate, mediante ordine diretto di acquisto, 22 telecamere indossabili.

Oltre ai dispositivi è stato anche comprato il software per il loro funzionamento nell'ambito del progetto Pescara Sicura.

Come si legge ancora nell'atto pubblico, «la strumentazione acquisita è mirata ad accrescere l’operatività della polizia locale sul territorio». ;

Alla luce dei preventivi pervenuti, l’offerta economicamente più vantaggiosa, in considerazione del rapporto qualità/prezzo, risulta essere quella presentata dalla ditta Axon Enterprise Italia Srl: 22 telecamere indossabili per un importo di 12.841,40 euro, 3 docking station per 3.687 euro, 21 licenze basic annuali per 3.272,22 euro, 1 licenza professional per 488 euro per un importo pari a 20.328 euro, oltre iva al 22%, per un importo complessivo pari a 24.800,16 euro.

Il fine che con il contratto si intende perseguire è l’acquisto di strumentazione specialistica finalizzata a incrementare la dotazione della polizia locale nell’ottica dell’implementazione dei controlli sul territorio, nell’ambito del progetto “Pescara Sicura".