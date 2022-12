Nella scuola Domus Mariae illustrate le tecniche di primo soccorso [FOTO]

Un evento formativo incentrato sulle manovre di disostruzione pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare.

È quello che si è tenuto nei giorni scorsi nella scuola dell'Infanzia e Primaria Domus Mariae di Pescara.

Capofila di questo progetto è la Formiamo Formazione di Francesco Bevilacqua che gratuitamente ha erogato questo corso di formazione per i genitori che con il loro contributo economico volontario permetteranno l’acquisto di un defibrillatore semiautomatico Dae per la cardioprotezione dell’istituto.

Entusiasti dell’iniziativa la dirigente scolastica e tutto il corpo docente per questa importante iniziativa a tutela dei bambini e di tutti gli addetti dell’istituto mirata ad aumentare la sicurezza e il primo soccorso. Il responsabile della Formiamo Formazione, Bevilacqua, rimarca «l’importanza della cardioprotezione degli istituti scolastici e di tutti i luoghi comuni per dare elevate possibilità di salvare una vita umana in caso di arresto cardiaco, chiaramente alla base di tutto ci deve essere sempre una adeguata formazione alle manovre di rianimazione cardiopolmonare, di primo soccorso e utilizzo de defibrillatore semiautomatico».