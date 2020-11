“Te lo prometto”, brano de Il Tre prodotto da tre abruzzesi, è disco di platino

“Te lo prometto”, brano de Il Tre prodotto da tre giovani abruzzesi, è disco di platino. Il singolo è stato premiato dalla Fimi dopo aver ricevuto quasi 25 milioni di ascolti su Spotify, in poco più di 4 mesi, con una media di 250mila play al giorno, senza contare gli stream tra Apple Music e Amazon Music.

Dietro alla sua realizzazione ci sono tre ragazzi del Pescarese: Tom Beaver (Francesco Di Rocco ndr), produttore musicale di Montesilvano, Flavio De Carolis, chitarrista di Città Sant’Angelo, e Alberto De Sanctis, produttore di Elice.

"Questo brano - ha detto Flavio De Carolis - continua a darci tantissime soddisfazioni. Non ho parole, dentro di me ho un mix di gioia e gratitudine ma anche una grandissima voglia di continuare a lavorare per migliorare sempre di più. Questa squadra funziona e i frutti si iniziano a vedere. Grazie ancora a Il Tre, Francesco Beaver e Alberto De Sanctis, ma anche all’etichetta discografica Warner Music Italy".