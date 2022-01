L'associazione Sottosopra lancia il taxi sociale per i disabili che hanno necessità

L'associazione di volontariato Sottosopra lancia il taxi sociale ovvero un mezzo attrezzato che sarà a disposizione di tutte le persone con disabilità che necessitano di essere trasportati.

Il veicolo, in grado di ospitare cinque persone e una carrozzina, sarà infatti a disposizione dei disabili della città di Pescara che abbiano necessità di essere trasportati.

L’acquisto del mezzo attrezzato è stato reso possibile grazie al sostegno di alcune aziende locali, di alcuni cittadini e delle famiglie dei ragazzi seguiti dall’associazione.

«La mobilità è uno dei principali problemi per i disabili e per le loro famiglie», spiega la presidente di Sottosopra, Cristina Celsi, «e per questo abbiamo dedicato il massimo impegno al raggiungimento di questo obiettivo». L’associazione Sottosopra, da oltre 10 anni, si occupa di disabilità nel territorio cittadino, attraverso laboratori, campi estivi, corsi di formazione e altri servizi. Un paio di anni fa la presidente Celsi lanciò la campagna “Tutti a bordo – Presto si parte”, una raccolta fondi finalizzata a dotare l’associazione di un mezzo in grado di garantire il pieno accesso alla mobilità anche alle persone meno fortunate. «Ci sono voluti tempo e sacrifici», ricorda la presidente di Sottosopra, «ma ora siamo felici di poter mettere questo servizio a disposizione di chi ne ha bisogno».

Chiunque desiderasse usufruire del servizio di taxi sociale, per il trasporto di persone disabili, potrà farlo con una piccola partecipazione alle spese, contattando il numero di telefono 3397909913. «Naturalmente», fa sapere la Celsi, «occorrerà essere muniti di green pass».

Nel frattempo, però, l’associazione ha ancora bisogno di supporto. Il mezzo è stato acquistato a rate e dunque l’associazione, per i prossimi anni, sarà alle prese con esborsi di rilievo. “La nostra è una piccola associazione e questo progetto comporta grandi sacrifici – spiega la presidente – per questo ci auguriamo che cittadini e aziende continuino a sostenere il progetto attraverso le donazioni”.

foto di repertorio