Istituito tavolo di lavoro per le criticità del territorio della Val Pescara

È stato istituito un tavolo di lavoro sulle criticità del territorio della Val Pescara.

A farlo sapere è il sindaco di Bolognano, Guido Di Bartolomeo.

«È con grande spirito di condivisione che si è svolto ieri sera (martedì 11 ottobre, ndr), a Monoppello, un incontro, da me convocato, con una nutrita rappresentanza di amministratori della Val Pescara, e di imprenditori, operatori del terzo settore, oltre che di cittadini, e a seguito del quale è stato istituito un tavolo di lavoro permanente, con l’obiettivo di affrontare in modo incisivo tutte le problematiche che interessano questa ampia area, prospettandone soluzioni concrete», dice Di Bartolomeo.

Che poi aggiunge: «Dall’ambiente alla sanità e dal turismo alla sicurezza senza tralasciare nessun ambito di interesse e cruciale per la tutela delle comunità e dei territori in cui vivono. Ho sempre sostenuto che le località di provincia, anche in forma associata, debbano acquisire una centralità operativa per offrire costanti garanzie ai propri cittadini e per far ciò è indispensabile tornare a essere protagonisti del territorio dopo troppi anni in cui lo stesso ha solo subito sfruttamenti e distruzioni a causa di mala gestio amministrative e di modus operandi imprenditoriali ciechi, soprattutto sui temi ambientali. L’unità di intenti manifestata da tutti i partecipanti sono certo che favorirà la definizione di programmi e progetti validi che sottoporremo agli enti preposti, Regione e ministeri competenti. Il tavolo tornerà a riunirsi a breve con all’ordine del giorno alcune criticità ambientali e la carenza dei medici pediatri e di base».