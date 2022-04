Fondi Pnrr e Zes, riunione in prefettura per evitare infiltrazioni criminali

Nella mattinata di oggi (1° aprile) si è tenuta alla prefettura di Pescara, in piazza Italia, la prima riunione interprovinciale di coordinamento delle forze di polizia. È lo stesso ufficio territoriale del governo a farlo sapere tramite un comunicato, a una settimana dall’assalto ai danni del deposito Ivri di Sambuceto.

L’iniziativa è stata condivisa congiuntamente dal prefetto del capoluogo adriatico, Giancarlo Di Vincenzo, e dal suo omologo di Chieti, Armando Forgione. L'obiettivo, come informa la nota, è di "sviluppare analisi congiunte e un'ottimale sinergia nell’attività di coordinamento delle forze di polizia", tenuto conto della contiguità territoriale che insiste tra le due città.

Ai lavori del tavolo odierno, oltre ai due succitati prefetti, hanno preso parte anche il procuratore pescarese Giuseppe Bellelli e il procuratore teatino Lucia Anna Campo, i questori di polizia Liguori e Gargano, i comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri Barbera e Greco, e i comandanti provinciali della guardia di finanza, Caputo e Fiore.

Durante l'importante vertice sono stati esaminati argomenti di varia natura, riguardanti la sicurezza urbana, il piano di controllo del territorio e la prevenzione delle infiltrazioni criminali nell’ambito delle risorse per la Zona economica speciale e per il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Un tavolo tecnico svilupperà adesso gli aspetti emersi nel corso dell’incontro in vista della prossima riunione di coordinamento interprovinciale che dovrà tenersi, invece, a Chieti.