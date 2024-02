"Insieme per Pescara" avvia i tavoli di lavoro su tutte le tematiche amministrative e sociali della città [FOTO]

Dopo l’incontro avvenuto nella mattinata di sabato 24 febbraio nella sede del dopolavoro ferroviario in corso Vittorio Emanuele II, il comitato Insieme per Pescara ha dato via ai tavoli di lavoro su tutte le tematiche amministrative e sociali della nostra città.

Sono stati invitati tutti i cittadini e anche i candidati, a cui ha fatto seguito un ottimo riscontro partecipativo.

«Diverse professionalità riconosciute sia a livello cittadino che regionale, la cui presenza ha reso particolarmente orgogliosi gli organizzatori tutti», si legge in una nota.

Poi dal comitato aggiungono: «Già da domenica 25 febbraio si avvieranno gli incontri sia in presenza che per via telematica, per redigere nel più breve tempo possibile, dei documenti finali, frutto di un lavoro certosino e metodico, le cui peculiarità sono state presentate nel corso dell’evento su Powerpoint. Alle chiacchiere e alle tante parole a cui siamo abituati in questa città, rispondiamo con i fatti, racchiusi nei “Nodi“ Nuove officine delle idee, a cui, chi vorrà, potrà unirsi anche in corso d’opera, contattandoci all’indirizzo: insiemeperpescara2024mail.com».