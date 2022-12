Arriva anche la tastiera per la fontana musicale di piazza Salotto: inaugurazione prima di Natale

Proseguono i lavori per la realizzazione della fontana musicale interattiva in piazza Salotto. Il sindaco Carlo Masci ha presentato i tasti del "Big Piano" che saranno montati nei prossimi giorni ai piedi della struttura, aggiungendo: "Ormai ci siamo, prima di Natale la inaugureremo, in modo da dare a quello spazio nuove suggestioni di suoni, colori e acqua". La fontana sorgerà dove un tempo si trovava lo sfortunato Huge Wine Glass, vale a dire il "calice" dell'architetto giapponese Toyo Ito che nel febbraio 2009 collassò, spaccandosi, a causa del forte freddo e che, da allora, non è stato mai più riposizionato nella piazza.

Masci si è detto "felice di questo importante obiettivo raggiunto. Quello spazio di piazza Salotto era negli anni diventato un cruccio per me ma credo anche per molti pescaresi, che molto spesso mi avevano manifestato il loro disappunto trovandolo spoglio e, ancor peggio, non all’altezza delle ambizioni di Pescara. Ho voluto con forza che lì venisse collocata una fontana che sfrutta la magia dell’acqua, perché Pescara come luogo di mare non può che essere legata a questo elemento e ugualmente alla musica".

La nuova opera è frutto dell’ingegno di Remo Saraceni, artista, scultore e designer che vive da tempo negli Stati Uniti ma è originario di Pescara: proprio lui porterà nel luogo delle origini la sua celebre “creatura”, una fontana musicale denominata, appunto, “The Big Piano” che consisterà nel riproporre il più grande pianoforte “a pavimento” mai creato, diventato celebre grazie al film “Big” con Tom Hanks. I visitatori potranno così interagire con la fontana, grazie ai tasti a pavimento che riproducono un pianoforte.

La nuova installazione ha avuto l’approvazione della Soprintendenza Archeologica, per un intervento finanziario di 310mila euro.