Tartaruga spiaggiata a Pescara [FOTO]

Una tartaruga spiaggiata è stata avvistata ieri (27 febbraio), sul lungomare nord di Pescara, all’altezza di piazza Duca. L'animale, purtroppo, è stato ritrovato privo di vita. A segnalare la presenza della testuggine sulla battigia è stato un nostro lettore, che ci ha anche inviato al riguardo un paio di foto. La carcassa non presenta segni di lesioni esterne e lo stato di decomposizione lascia presupporre che l'animale sia morto recentemente per ipossia, ovvero a causa di insufficienza di ossigeno.

Nello specifico, lo spiaggiamento potrebbe essere dovuto alle forti mareggiate del fine settimana appena trascorso. Dunque il maltempo che si è abbattuto sulla nostra città nelle ultime ore ha mietuto, purtroppo, vittime tra gli "abitanti" del mare. Quando la tartaruga riesce a sopravvivere, viene di solito affidata alle cure del Centro studi cetacei onlus di Pescara. Va inoltre ricordato che l'amministrazione Alessandrini aveva anche istituito il Centro Recupero delle Tartarughe Marine del Comune.

Le tartarughe spiaggiate vengono solitamente recuperate dalla capitaneria di porto, dai servizi veterinari della Asl e dall'Istituto Zooprofilattico. L'esemplare, una volta guarito, viene poi reimmesso in mare all’interno dell’Area Marina protetta. In alcuni casi il soffocamento può verificarsi non per una serie di cause ambientali ma per ragioni che vanno oltre natura: in genere, per ingestione di residui plastici o perché queste tartarughe restano spesso incagliate nelle reti da pesca. Colpa dell'uomo, dunque, se questo ciclo biologico talvolta non segue un regolare corso e si interrompe bruscamente.